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Участок обхода Михайлова отремонтируют за федеральные деньги

Участок обхода города Михайлова, являющийся продолжением трассы Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань и соединяющий её с трассой Р-22 «Каспий» передан в федеральную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.

Длина участка – 5 километров 500 метров. Вместо него в собственность Рязанской области переданы участки трассы Р-132, проходящие через Рязань и Михайлов. Их длина составляет почти 6 километров. 

В дальнейшем участок обхода Михайлова планируют отремонтировать за счёт федеральных средств. В этом году будут устранены некоторые дефекты дороги, обновят знаки. В следующем году разработают проект капитального ремонта дороги, а затем начнутся работы. 

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