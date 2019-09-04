Суд приостановил работу двух ферм в Пронском районе

Сотрудниками отдела внутреннего и пограничного ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в июне 2019 года были проведены проверки в отношении двух предприятий по содержанию и разведению крупного рогатого скота на территории Пронского района Рязанской области. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.



В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в части ненадлежащего исполнения хозяйствами «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».



В отношении хозяйствующих субъектов Управлением были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, направленные для дальнейшего рассмотрения в Пронский районный суд Рязанской области. Решением суда от 19.08.2019 и 20.08.2019 юридические лица были признаны виновными в совершении правонарушений и привлечены к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности. Постановления в законную силу не вступили.



Управление отмечает, что трупы животных и иные биологические отходы – серьёзный источник патогенных микроорганизмов. Беспорядочная их утилизация с нарушением ветеринарно-санитарных правил представляет собой большую угрозу для окружающей среды. Подобная ситуация грозит массовым распространением опасных инфекций, а также болезней, общих для человека и животных.

