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Сотрудники полиции нашли в Рязани и Касимове «резиновые дома»

В ходе проверки жилых массивов в Рязани и Касимове полицейские выявили и пресекли два факта фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Полицейские выяснили, что 64-летняя рязанка в своем доме на улице Каширина фиктивно поставила на учёт 25-летнего гражданина Республики Узбекистан.

А в Касимове 37-летняя местная жительница в своем доме осуществила фиктивную постановку на учет 35-летнего и 20-летнего граждан Республики Киргизия.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Статья предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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