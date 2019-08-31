Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Касимовском районе сбили насмерть вышедшего на дорогу мужчину. В Касимове задержали рецидивиста, подозреваемого в серии краж дорогостоящих лодочных моторов. У жителя Касимова изъяли стреляющую авторучку. Житель Касимова украл аккумулятор и подарил его приятелю.

В Скопинском районе проверили школьные автобусы. Скопинские хлеборобы убрали 84% зерновых. Состоялось очередное заседание Скопинской районной Думы. В Скопине прошла районная августовская конференция работников образования.

В реке Оке в Рыбновском районе утонул мужчина. Дома у жителя Рыбновского района нашли подпольную плантацию конопли. Андрей Горелов стал главой администрации Рыбновского района. Елена Митина посетила детские сады города Рыбное. В Рыбном продолжается благоустройство берега реки Дубянка. Елена Митина встретилась с многодетными семьями Рыбновского района.

Семья из Спасского района спасла от смерти двух лисят.

В Путятинском районе большегрузы разрушили мост через реку. В Путятинском районе нашли пропавших грибников.

В Сасовском районе завели уголовное дело на мастера ООО «Сотницынский сахарный завод».

Жительницу Шиловского района подозревают в убийстве.

Елена Митина провела тематический прием в Старожиловском районе.

В Рязанском районе автомобиль сбил мужчину на электросамокате.