Елена Митина посетила детские сады города Рыбное

В пятницу, 30 августа, депутат Госдумы Елена Митина вместе с главой администрации Рыбновского городского поселения Владимиром Иваничкиным посетила детские сады №№3 и 10 города Рыбное.

В рамках нацпроекта «Образование» в дошкольных образовательных учреждениях завершается строительство и отделка пристроек, которые соединены с основными корпусами галереями. На эти цели из бюджетов различного уровня было выделено более 88 млн. руб.

В детском саде №3 создано две новые ясельные группы по 15 человек в каждой, в детсаде №10 –четыре.

Согласно контракта, перед введением пристройки в эксплуатацию, в дошкольном учреждении №3 должна быть отремонтирована столовая в основном здании. Все ремонтные работы находятся на завершающей стадии.

–К подрядчикам претензий нет, все выполнено очень качественно, – отметила Елена Митина. – Особо хочется отметить то, что пристройки сделаны в едином стиле с основными зданиями. Это стало возможным благодаря совместной работе администрации города, руководства образовательных организаций и представителей подрядчиков.