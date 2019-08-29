Житель Касимова украл аккумулятор и подарил его приятелю

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали местного жителя, подозреваемого в краже аккумулятора из автомобиля, припаркованного на улице города Касимова. Похищенное изъяли.



В полицию обратился 56-летний житель города Касимова, который сообщил, что утром заметил пропажу аккумулятора из припаркованного на ночь у дома автомобиля ВАЗ-2104. При этом дверь салона была грубо взломана.



Полицейские немедленно выехали «на адрес» и осмотрели пострадавший автомобиль и ближайшую территорию. Эксперт-криминалист в ходе обследования корпуса авто обнаружил на капоте отпечаток руки, возможно, принадлежащей злоумышленнику. Опытный криминалист в первую очередь осматривал места, за которые по практике хватаются, когда открывают или закрывают капот в темноте, и там сохранился «след» взломщика.



Проанализировав полученные данные с помощью автоматизированной системы криминалистического учета, полицейские получили сведения, что к краже может быть причастен 25-летний житель города Касимова. Ранее он попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и на него было собрано достаточно материалов, чтобы быстро идентифицировать его личность и установить местонахождение.



Оперативники быстро разыскали этого мужчину – он был дома. Ему нездоровилось после злоупотребления спиртным. Выяснилось, что накануне местный житель был на застолье с приятелями, где распивал алкогольные напитки. Вернулся домой он поздно ночью.



Сотрудники полиции опросили жителей соседних домов и узнали, что несмотря на плохое самочувствие их сосед утром уже выходил из дома. Возможно, он ходил навестить своего приятеля, проживающего неподалеку. Во время визита к этому жителю города у него дома полицейские заметили похищенный аккумулятор. Было установлено, что – это утренний подарок приятеля. Он сам его принес и сказал, что нашел аккумулятор по пути домой.



Злоумышленника задержали.



По предварительной информации, мужчина, возвращаясь с застолья, увидел на улице автомобиль ВАЗ, дверца которого ему показалась приоткрытой. Зачем он решил проверить дверцу, злоумышленник, ссылаясь на алкогольное опьянение, ответить не смог. Но, открыв салон, он задумал похитить аккумулятор. Автомобиля у него не было и для чего похищать аккумулятор, местный житель пояснить затруднялся. Однако, он демонтировал аккумулятор, дотащил тяжелый агрегат домой, а утром подумал и решил подарить приятелю, который владел автомашиной. Похищенное изъяли.



В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

