В Путятинском районе нашли пропавших грибников. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Информация о пропаже двух мужчин поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу во вторник, 27 августа, в 20.10. Родственница одного из них сообщила, что пропавшие уехали в лес за грибами и перестали выходить на связь. Пропали 73-летний Александр Гальцов и его 74-летний друг Анатолий Кривошеев.



Сразу же начались поиски грибников, к которым присоединились и волонтёры из Рязани. Через некоторое время нашли машину, в которой лежали телефоны пенсионеров и грибы. Обнаружили мужчин только сегодня – это сделал местный лесник.

