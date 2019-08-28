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В Путятинском районе нашли пропавших грибников

В Путятинском районе нашли пропавших грибников. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Информация о пропаже двух мужчин поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу во вторник, 27 августа, в 20.10. Родственница одного из них сообщила, что пропавшие уехали в лес за грибами и перестали выходить на связь. Пропали 73-летний Александр Гальцов и его 74-летний друг Анатолий Кривошеев.

Сразу же начались поиски грибников, к которым присоединились и волонтёры из Рязани. Через некоторое время нашли машину, в которой лежали телефоны пенсионеров и грибы. Обнаружили мужчин только сегодня – это сделал местный лесник. 

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