В Касимове задержали рецидивиста, подозреваемого в серии краж дорогостоящих лодочных моторов

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» при силовой поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром» задержали 34-летнего жителя города Касимова, подозреваемого в 4 кражах лодочных моторов. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию обращались жители городов Касимов и Москва, у которых ночью пропали лодочные моторы. Обстоятельства хищения во всех 4 случаях были аналогичными. Отдыхающие или рыбаки выезжали на берег реки Оки, привозили лодки с моторами. Когда компания оставалась на ночевку, то на ночь плавсредства были причалены на воде у берега. Утром с лодок пропадали моторы, причем, свежих или чужих следов в окрестностях стоянок не было.



Полицейские опросили пострадавших и большое количество жителей района. Оперативники осмотрели берега реки Оки в окрестностях мест преступления и даже на несколько километров в обе стороны. Под видом рыбаков сотрудники полиции патрулировали акваторию реки Оки и общались с рыбаками.



Сложив воедино полученные сведения, оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищениям причастен 34-летний житель города Касимова. По предварительной информации, мужчина ночами, проплывая на лодке по реке, высматривал стоянки с причаленными лодками и незаметно с воды подходил к ним и похищал моторы.



Злоумышленник ранее был неоднократно судим за кражи имущества, в том числе крупного рогатого скота, грабеж и вымогательство денег. Учитывая обширный криминальный опыт мужчины и агрессивный характер, для его задержания было решено задействовать сотрудников отряда спецназа «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.



Полицейские выбрали удобный момент, когда злоумышленник выехал на рыбалку на берег реки, и задержали его. Позже изъяли часть похищенного.



В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свобода на срок до 5 лет. Подозреваемого арестовали.

