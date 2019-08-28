Состоялось очередное заседание Скопинской районной Думы

28 августа в здании администрации состоялось очередное заседание Думы муниципального образования – Скопинский муниципальный район под председательством Вячеслава Затяжных. В начале заседания, руководствуясь информацией, предоставленной начальником ФКУ Натальей Пигариной и первым заместителем главы администрации Надеждой Васильевой, Дума внесла изменения в муниципальный бюджет и утвердила кандидатуры для занесения на Доску Почёта Скопинского района.

Далее депутаты заслушали и приняли к сведению отчет об итогах проведения мероприятий по организации отдыха и занятости детей в летний период.

О готовности муниципалитета к началу отопительного сезона депутатам доложил заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ и инфраструктуре Юрий Бобков.

– По состоянию на 27 августа на 80% многоквартирных домов района уже имеются паспорта готовности. До 15 сентября будут оформлены оставшиеся, – отметил в своём выступлении Юрий Михайлович.

В конце заседания депутаты приняли решение о награждении нескольких работников предприятий и организаций почётными грамотами и благодарностями районной Думы в связи с профессиональными праздниками, а также назначили дату следующего заседания.