Дома у жителя Рыбновского района нашли подпольную плантацию конопли

В Рыбновском районе сотрудники полиции обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению марихуаны. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Плантацию у себя дома в селе Алешня организовал 51-летний местный житель. Он устроил в жилище комнату с незаметным входом, где и выращивал коноплю. Там стояло специальное оборудование, была оборудована вентиляция, поддерживался определённый температурный режим. Климатическая система обслуживала высаженные в две кадки с грунтом кусты конопли. В доме также нашли тайники с марихуаной, всего было обнаружено 136 граммов наркотика.



В отношении мужчины завели уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

