В Скопинском районе проверили школьные автобусы

В преддверии нового учебного года, в целях обеспечения максимальной безопасности при осуществлении подвоза детей к общеобразовательным учреждениям, 27 августа сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России «Скопинский» совместно с представителями Управления Государственного Автодорожного Надзора по Рязанской области было проведено ежегодное обследование школьных автобусов.

Была произведена проверка исправности технического состояния автомобилей, световых и звуковых приборов, резины, запасных выходов, работы ремней безопасности, а также наличие аптечки и огнетушителя.

– Сегодня проходят поверку все школьные автобусы г. Скопина и Скопинского района. Пока серьезных нарушений не обнаружено. Есть мелкие недочеты, которые в процессе осмотра устраняются. Работа проходит в плановом порядке. И уже сегодня транспортные средства, прошедшие обследование, будут допущены до работы. Поэтому в новом учебном году родителям не стоит беспокоиться за безопасность доставки их ребенка до образовательного учреждения, — отметил начальник ОГИБДД МО МВД России «Скопинский» Михаил Трушин.