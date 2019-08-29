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Жительницу Шилова подозревают в убийстве

В посёлке Шилово 30-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве. Уголовное дело в отношении женщины возбудили по  ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено днём в среду, 28 августа, в одном из домов посёлка. Там произошла ссора между двумя мужчинами, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина квартиры. Женщина, заступаясь за своего сожителя, один раз ударила гостя ножом. От полученной раны 36-летний мужчина умер по дороге в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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