Жительницу Шилова подозревают в убийстве

В посёлке Шилово 30-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве. Уголовное дело в отношении женщины возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено днём в среду, 28 августа, в одном из домов посёлка. Там произошла ссора между двумя мужчинами, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина квартиры. Женщина, заступаясь за своего сожителя, один раз ударила гостя ножом. От полученной раны 36-летний мужчина умер по дороге в больницу.



Расследование уголовного дела продолжается.

