В Сасовском районе завели уголовное дело на мастера ООО «Сотницынский сахарный завод»

В Сасовском районе возбуждено уголовное дело в отношении мастера ООО «Сотницынский сахарный завод», подозреваемого в нарушении правил охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



ЧП в посёлке Сотницыно произошло 29 июля 2019 года. Двое работников валили и опиливали деревья на территории полей фильтрации предприятия. На одного из них упало поваленное дерево, мужчина получил серьёзные травмы. По версии следствия, мастер не провёл с работниками инструктаж, а также не обеспечил спецодеждой, средствами защиты и валочными приспособлениями.



Следственные мероприятия по делу продолжаются.

