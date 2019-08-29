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В Сасовском районе завели уголовное дело на мастера ООО «Сотницынский сахарный завод»

В Сасовском районе возбуждено уголовное дело в отношении мастера ООО «Сотницынский сахарный завод», подозреваемого в нарушении правил охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

ЧП в посёлке Сотницыно произошло 29 июля 2019 года. Двое работников валили и опиливали деревья на территории полей фильтрации предприятия. На одного из них упало поваленное дерево, мужчина получил серьёзные травмы. По версии следствия, мастер не провёл с работниками инструктаж,  а также не обеспечил спецодеждой, средствами защиты и валочными приспособлениями. 

Следственные мероприятия по делу продолжаются. 

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