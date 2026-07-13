В детском саду №150 в Рязани меняют коммуникации и утепляют фасад

В Рязани активно продолжается летняя кампания по обновлению дошкольных учреждений. Глава администрации города Борис Ясинский совместно с депутатом областной Думы Сергеем Пупковым проинспектировали ход работ в детском саду №150.

Зданию этого дошкольного учреждения уже 40 лет, поэтому оно нуждалось в масштабном обновлении. Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Семья» и должны быть полностью завершены к 1 сентября.

В настоящее время на объекте задействованы строители по нескольким ключевым направлениям. Ведется ремонт кровли и утепление фасада здания. Параллельно происходит полная замена устаревших инженерных сетей, включая системы отопления, водоснабжения и электрики. Также подрядчики занимаются заменой оконных и дверных блоков, обновлением санузлов и спортивного зала, а также внутренней чистовой отделкой помещений.

Особое внимание при восстановлении детского сада уделяется его специфике. Учреждение ведет работу по нескольким профилям, включая коррекционные занятия, общее развитие и подготовку детей к школе. В связи с этим власти города обещают, что подбор новой мебели и оборудования будет проведен с учетом всех потребностей малышей, чтобы сделать их пребывание в саду максимально комфортным и полезным.

Ранее Борис Ясинский также посетил с проверкой ход ремонтных работ в детском саду №10, где преобразования также идут полным ходом.