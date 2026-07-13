Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

В детском саду №150 в Рязани меняют коммуникации и утепляют фасад

Анастасия Мериакри
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В Рязани активно продолжается летняя кампания по обновлению дошкольных учреждений. Глава администрации города Борис Ясинский совместно с депутатом областной Думы Сергеем Пупковым проинспектировали ход работ в детском саду №150.

Зданию этого дошкольного учреждения уже 40 лет, поэтому оно нуждалось в масштабном обновлении. Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Семья» и должны быть полностью завершены к 1 сентября.

В настоящее время на объекте задействованы строители по нескольким ключевым направлениям. Ведется ремонт кровли и утепление фасада здания. Параллельно происходит полная замена устаревших инженерных сетей, включая системы отопления, водоснабжения и электрики. Также подрядчики занимаются заменой оконных и дверных блоков, обновлением санузлов и спортивного зала, а также внутренней чистовой отделкой помещений.

Особое внимание при восстановлении детского сада уделяется его специфике. Учреждение ведет работу по нескольким профилям, включая коррекционные занятия, общее развитие и подготовку детей к школе. В связи с этим власти города обещают, что подбор новой мебели и оборудования будет проведен с учетом всех потребностей малышей, чтобы сделать их пребывание в саду максимально комфортным и полезным.

Ранее Борис Ясинский также посетил с проверкой ход ремонтных работ в детском саду №10, где преобразования также идут полным ходом.

Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте

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