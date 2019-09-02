Сегодня – День создания патрульно-постовой службы полиции

2 сентября в Управлении организации охраны общественного порядка УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 96-й годовщине создания в системе МВД России патрульно-постовой службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Отсчет празднования Дня патрульно-постовой службы начался со 2 сентября 1923 года, когда приказом НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру». Инструкция провозглашала общие положения о постовой службе и обязанности сотрудников. Сегодня ППСП — это одно из самых многочисленных, мобильных и боеспособных подразделений МВД России. Патрульные полицейские являются основной силой, обеспечивающей общественный порядок и безопасность на улицах населенных пунктов, на транспорте, во время всевозможных массовых мероприятий. Сотрудники ППСП в круглосуточном режиме и в любую погоду охраняют спокойствие граждан, предупреждают и пресекают преступления и административные правонарушения. Сегодня рязанцы – патрульные полицейские — с честью несут службу в Северо-Кавказском регионе.



На торжественном мероприятии сотрудников патрульно-постовой службы поздравил начальник УОООП УМВД России по Рязанской области полковник полиции Андрей Остапенко и заместитель командира отдельного батальона ППСП майор полиции Константин Мещеряков.



Андрей Остапенко вручил отличившимся патрульным полицейским награды.



С теплыми словами напутствия к сотрудникам полиции обратилась мать погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе сотрудника органов внутренних дел Галина Котова.



Выступающие отметили, что ежедневно, рискуя своим здоровьем и жизнью, сотрудники ППСП выполняют свой долг на благо государства и общества. В поздравлениях звучали пожелания терпения, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, отличного настроения и успехов в служении Отечеству.



Сегодня, в свой профессиональный праздник, точно также как и в другие праздничные дни, выходные и будни, сотрудники патрульно-постовой службы полиции в необходимом составе вышли на маршруты патрулирования.

