С добрым утром! Обзор новостей 23 сентября

Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 19.09.2019 года прекращён трудовой договор с главным врачом областной клинической психиатрической больницы Андреем Владимировичем Яковлевым. Главврач оставил руководящую должность по собственному желанию, уточняют в минздраве. Исполняющей обязанности главного врача назначена заместитель главного врача по медицинской части Светлана Нагибина.

21 сентября в Рязанской областной клинической больнице впервые в регионе прошла трансплантация артерии от посмертного донора. Её провели врачи сосудистого отделения ОКБ, операция прошла успешно: 68-летний пациент ходит и, по словам врачей, будет выписан из больницы в конце недели.

В центре Рязани, на улице Праволыбедской загорелся двухэтажный деревянный дом под номером 45. ЧП в этом доме происходит второй раз за три месяца. Предыдущее возгорание было локализовано 6 июня.

С 17 сентября в Рязани прекращено осуществление перевозок по маршруту №31М2 «ул. Новоселов, 60 – пос. Дягилево (ул. Коняева)». Однако, 20 сентября, управление транспорта администрации города Рязани обнаружило, что на данном маршруте работают шесть микроавтобусов.

2 и 3 октября в Рязани выступит доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Амонашвили. В конгресс-отеле «Форум он проведёт семинар для родителей и учителей «Искусство семейного воспитания».

Рязанские полицейские раскрыли кражу ноутбука из дачного дома у 30-летнего местного жителя Новомичуринска. В полицию обратился 30-летний мужчина, который заметил пропажу ноутбука в своём частном доме. На месте происшествия полицейские заметили, что следов взлома не было.

В воскресенье, 22 сентября, в результате запуска отопления в доме №5 по ул. Совхозной прорвало трубу. Затопленным оказались квартиры №№2,3,4,6,7,8. Управляющая компания в настоящее время устраняет последствия аварийной ситуации.