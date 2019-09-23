В администрации Рязани прокомментировали затопление нескольких квартир на улице Совхозной

В воскресенье, 22 сентября, в результате запуска отопления в доме №5 по ул. Совхозной прорвало трубу. Затопленным оказались квартиры №№2,3,4,6,7,8. Управляющая компания в настоящее время устраняет последствия аварийной ситуации.

Как сообщили в администрации Рязани, дом, построенный ещё в 1953 году, не является аварийным. Заявлений в межведомственную комиссию по признанию многоквартирного дома №5 по ул. Совхозная аварийным и подлежащим сносу в администрацию города Рязани не поступало. В этом году здесь был проведён капитальный ремонт крыши и системы холодного водоснабжения.

Рядом с этим домом ведёт строительство ООО «Интерстрой». В соответствии с условиями договора застройщик обязан поэтапно передать в муниципальную собственность квартиры для переселения нанимателей домов, расположенных на площадке до 13.02.2020, в том числе дома №5 по ул. Совхозная.