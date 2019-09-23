На главную Рязань Общество В администрации Рязани прокомментировали затопление нескольких квартир на улице Совхозной
РязаньОбщество

В администрации Рязани прокомментировали затопление нескольких квартир на улице Совхозной

В воскресенье, 22 сентября, в результате запуска отопления в доме №5 по ул. Совхозной прорвало трубу. Затопленным оказались квартиры №№2,3,4,6,7,8. Управляющая компания в настоящее время устраняет последствия аварийной ситуации.

Как сообщили в администрации Рязани, дом, построенный ещё в 1953 году, не является аварийным. Заявлений в межведомственную комиссию по признанию многоквартирного дома №5 по ул. Совхозная аварийным и подлежащим сносу в администрацию города Рязани не поступало. В этом году здесь был проведён капитальный ремонт крыши и системы холодного водоснабжения.

Рядом с этим домом ведёт строительство ООО «Интерстрой». В соответствии с условиями договора застройщик обязан поэтапно передать в муниципальную собственность квартиры для переселения нанимателей домов, расположенных на площадке до 13.02.2020, в том числе дома №5 по ул. Совхозная.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Лжепроверяющие от имени Роспотребнадзора вымогают деньги у рязанских предпринимателей

Лица в истории Рязанской области: полный кавалер ордена Славы, поэт и доктор философских наук

В Академии ФСИН России состоялось торжественное собрание, посвящённое началу учебного года