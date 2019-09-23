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Паата Амонашвили проведёт в Рязани семинар для родителей

2 и 3 октября в Рязани выступит доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Амонашвили. В конгресс-отеле «Форум он проведёт семинар для родителей и учителей «Искусство семейного воспитания».  

1 день

14.00-17.00

•             Современное поколение детей — какое оно?

•             Опыт различных методов воспитания.

•             Как выстроить гармоничные отношения.

•             Образ как инструмент обучения и воспитания?

•             Как пробудить в ребенке интерес к учебе?

•             Психология согласия:

— как сделать так, чтобы природные стремления ребенка к Развитию, Взрослению и Свободе помогали учиться;

•             Как решать проблемы с поведением:

— что делать, если ребенок очень активен;

— что делать, если у ребенка истерика.

Как вести себя в конфликтных ситуациях:

— как не потерять любовь и уважение, несмотря на конфликт;

— как сохранить свой авторитет у подростков.

17.00-21.00

•             В семье родился ребенок — кто он?

•             В чем суть истинного воспитания?

•             Как любить ребенка? Что значит настоящая любовь?

•             Современная Мама, современный Папа — закон духовной общности.

•             Как мальчика вырастить настоящим мужчиной?

•             Как девочку воспитать мудрой?»

•             Защита детей от агрессии среды.

•             Как решать конфликтные ситуации в семье?

•             Как привлечь отца к воспитанию ребенка?

2 день

14.00-17.00

•             Реальности в психологии ребенка.

•             Что сделать для того, чтобы не было конфликтов во время обучения ребенка.

•             Авторитет учителя: Как заслужить уважение ребенка? Как сделать так, чтобы он прислушивался и учитывал Ваше мнение?

•             Как гармонично выстроить процесс обучения ребенка? Как помочь усваивать знания эффективно и с интересом?

•             Как помочь ребенку найти свое призвание:

-как увидеть в ребенке предназначение?

— методы воздействия на ребенка без понуканий и критики.

•             Билингвальная система воспитания

17.00-21.00

•             Романтика воспитания (методы).

•             Как чувствует себя ребенок, когда его воспитывают?

•             На чем основаны страхи взрослых, что лишняя любовь может избаловать ребенка.

•             Что значит воспитание в радости и гармонии? Способы достижения теплых отношений с детьми любого возраста.

•             Современный мир и его опасности. Как защитить ребенка?

•             Гаджеты и интернет в жизни ребенка. Что делать?

Что вы узнаете на семинаре?

Как решать проблемы с поведением

— что делать, если ребенок очень активен;

— что делать, если у ребенка истерика.

Как воспитать ребёнка

— как мальчика вырастить настоящим мужчиной;

— как девочку воспитать мудрой;

Как вести себя в конфликтных ситуациях

— как сохранить любовь в конфликте

— как сохранить свой авторитет, чтобы подростки уважали и слушали вас

Как ребёнку помочь найти своё призвание

— как увидеть в ребёнке предназначение?

— методы воздействия на мир ребёнка без понуканий и критики.

Как спасти от зависимости

— как уберечь от курения и алкоголя;

— как спасти от игромании;

— враги ли телевизор и компьютер;

— защитить от наркочумы;

Как привлечь отца к воспитанию детей

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