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Дома, в которых затопило квартиры после пуска отопления, не признаны аварийными

В воскресенье, 22 сентября, в результате подачи отопления затопило квартиры в домах №3 на ул. Радиозаводская и №5 на ул. Урицкого.

2-х этажный 12 квартирный дом на улице Радиозаводской был построен в 1954 году. Как сообщили в администрации Рязани, собственники квартир не выбрали способ управления домом. Паспорта готовности к отопительному сезону у этого здания тоже нет. Заявлений в межведомственную комиссию по признанию многоквартирного дома № 3 по ул. Радиозаводская непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в администрацию города Рязани не поступало. Вопрос контролирует управление энергетики и ЖКХ.

2-х этажный 12 квартирный дом на улице Урицкого, построенный в 1953 году, включён в программу развития застроенных территорий. Заявлений о признании его аварийным также не поступало. Капитальный ремонт крыши, фасада, системы холодного водоснабжения и системы водоотведения вышеуказанного дома запланирован на 2019 год.

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