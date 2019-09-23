В Рязани производят новый тёплый асфальтобетон для строительства дорог

Строительный холдинг «Vellcom group» не только поддерживает парк техники на современном уровне, но и активно занимается самостоятельными исследованиями, а также внедрением новых технологий. Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав тёплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.

Технология производства тёплого асфальтобетона имеет следующие преимущества:

возможность укладки асфальтобетона при пониженных температурах окружающей среды;

увеличение дальности перевозки готовой асфальтобетонной смеси за счет снижения температуры уплотнения;

снижение количества битумных паров и выбросов СО2

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В основном область использования тёплого асфальтобетона представляет собой строительство и ремонт дорожного полотна:

• Любых типов автотранспортных дорог (в придомовой территории, в городских дорогах, а также федеральных трасс);

• Создание покрытия тротуарных, переходных дорожек, обустройство детских либо бытовых площадок и иные виды работ по благоустройству территорий, которые прилегают к многоквартирным домам;

• Обустройство покрытия в аэропортах, а также иных видах сооружений, имеющих производственное назначение. В этом случае использование технологии тёплого асфальтобетона конкурирует исключительно с созданием покрытия из монолитного бетона, а также железобетонных плит.

В настоящее время дорожный департамент «Vellcom group» уже использует этот вид асфальта на своих объектах. Метод позволяет снизить степень старения материала, увеличить срок службы дорожной одежды в среднем на 2-3 года. Остывание теплой смеси происходит медленнее, что позволяет выйти за пределы обычного сезона и продолжать работы при температуре окружающего воздуха до -5°С и ниже.

Кроме того, исследования специалистов показали, что такая укладка характеризуется меньшей степенью загрязнения окружающей среды. Понижение температуры смеси на 25 °С уменьшает выделение вредных веществ более чем на 70%.