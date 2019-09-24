Рязанские активисты расчистили берега реки Вожи от мусора

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области вместе с жителями Рязани и Рыбновского района убрали берега реки Вожи.

В рамках экологической акции «Чистый берег» общественники собрали несколько сотен мешков с мусором, которые едва поместились в два «КАМАЗа».