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Рязанские активисты расчистили берега реки Вожи от мусора

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области вместе с жителями Рязани и Рыбновского района убрали берега реки Вожи.

В рамках экологической акции «Чистый берег» общественники собрали несколько сотен мешков с мусором, которые едва поместились в два «КАМАЗа».

– Мы всецело поддерживаем экологические инициативы, которые исходят от жителей Рязанской области. Граждане заинтересованы в том, чтобы наш регион становился чище. Надеемся, такие акции будут проводиться чаще, а людей будет участвовать в них ещё больше, – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

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