Рязанка украла ноутбук через узкую щель в стене

Рязанские полицейские раскрыли кражу ноутбука из дачного дома у 30-летнего местного жителя Новомичуринска. Ноутбук украл местная жительница через узкую щель в стене. Об инциденте сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 30-летний мужчина, который заметил пропажу ноутбука в своём частном доме. На месте происшествия полицейские заметили, что следов взлома не было.

У местных жителей оперативники узнала, что 33-летняя жительница города предлагала знакомым приобрести ноутбук, похожий на похищенный. Полицейским удалось установить её причастность к хищению. Подозреваемую задержали, похищенное изъяли.

По предварительным данным, женщина посещала хозяина и заметила узкую щель в доме. Она также обратила внимание на ноутбук, который, как ей показалось, можно было легко сбыть. Когда она узнала, что хозяин отсутствует, то приехала к дому и проникла в узкую щель в стене. Чтобы забрать ноутбук, женщина потребовалось снять часть одежды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2 ст.158 УК РФ), ей грозит до 5 лет лишения свободы.