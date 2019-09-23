В Рязанской ОКБ впервые провели трансплантацию артерии



21 сентября в Рязанской областной клинической больнице впервые в регионе прошла трансплантация артерии от посмертного донора. Её провели врачи сосудистого отделения ОКБ, операция прошла успешно: 68-летний пациент ходит и, по словам врачей, будет выписан из больницы в конце недели.

Альтернатива данной операции – установка искусственного протеза, которую проводят в большинстве регионов России,- рассказал главный врач больницы Дмитрий Хубезов. – Но у такого вмешательства есть ряд противопоказаний, в частности, высокий риск развития инфекционных осложнений. Поэтому предпочтительнее использование донорского материала — риск нагноения на порядок меньше. Плюс к тому протез стоит порядка 50 тысяч рублей, соответственно, мы можем вылечить на ту же сумму нескольких больных.

Хубезов рассказал, что хирурги больницы освоили эту операцию во время двухнедельной стажировки в Центре трансплантологии в Беларуси. После приезда они практически сразу сделали такую операцию в Рязани.

Хубезов рассказал, что хирурги больницы освоили эту операцию во время двухнедельной стажировки в Центре трансплантологии в Беларуси. После приезда они практически сразу сделали такую операцию в Рязани. Проведённая трансплантация ближе не к органной, а к тканевой. Будем выходить на то, что эта операция станет рутинной, — подчеркнул главврач.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров рассказал, что у пациента произошло расширение бедренно-подколенного шунта, который стоял у него пять лет. Без операции пациенту как минимум грозила инвалидность в случае разрыва сосуда. Кроме того, у больного есть трофическая язва голени, то есть инфицированная рана, а в этом случае заменять данный протез на синтетический по канонам хирургии сосудистой было нежелательно. Поэтому пациенту провели пересадку бедренной артерии протяжённостью порядка 60 см.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров рассказал, что у пациента произошло расширение бедренно-подколенного шунта, который стоял у него пять лет. Без операции пациенту как минимум грозила инвалидность в случае разрыва сосуда. Кроме того, у больного есть трофическая язва голени, то есть инфицированная рана, а в этом случае заменять данный протез на синтетический по канонам хирургии сосудистой было нежелательно. Поэтому пациенту провели пересадку бедренной артерии протяжённостью порядка 60 см. Методика установки протеза от донора давно используется в Европе и Америке, — сообщил Егоров. — Там существуют банки аллографтов, то есть трансплантатов, для таких пациентов, как наш. Подготовка аллографта занимает 3-5 часов. Затем в условиях операционной его имплантируют пациенту. Прошедшая операция — это мультидисциплинарное событие, в котором участвовали две бригады врачей, анестезиолог и медсестра. Я очень признателен нашему руководству за то, что нам помогли освоить такую операцию: ситуация в больнице благоприятствует развитию.