В Рязанской ОКБ впервые провели трансплантацию артерии

21 сентября в Рязанской областной клинической больнице впервые в регионе прошла трансплантация артерии от посмертного донора. Её провели врачи сосудистого отделения ОКБ, операция прошла успешно: 68-летний пациент ходит и, по словам врачей, будет выписан из больницы в конце недели.
- Альтернатива данной операции – установка искусственного протеза, которую проводят в большинстве регионов России,- рассказал главный врач больницы Дмитрий Хубезов. – Но у такого вмешательства есть ряд противопоказаний, в частности, высокий риск развития инфекционных осложнений. Поэтому предпочтительнее использование донорского материала — риск нагноения на порядок меньше. Плюс к тому протез стоит порядка 50 тысяч рублей, соответственно, мы можем вылечить на ту же сумму нескольких больных.
Хубезов рассказал, что хирурги больницы освоили эту операцию во время двухнедельной стажировки в Центре трансплантологии в Беларуси. После приезда они практически сразу сделали такую операцию в Рязани.
- Проведённая трансплантация ближе не к органной, а к тканевой. Будем выходить на то, что эта операция станет рутинной, — подчеркнул главврач.
Заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров рассказал, что у пациента произошло расширение бедренно-подколенного шунта, который стоял у него пять лет. Без операции пациенту как минимум грозила инвалидность в случае разрыва сосуда. Кроме того, у больного есть трофическая язва голени, то есть инфицированная рана, а в этом случае заменять данный протез на синтетический по канонам хирургии сосудистой было нежелательно. Поэтому пациенту провели пересадку бедренной артерии протяжённостью порядка 60 см.
- Методика установки протеза от донора давно используется в Европе и Америке, — сообщил Егоров. — Там существуют банки аллографтов, то есть трансплантатов, для таких пациентов, как наш. Подготовка аллографта занимает 3-5 часов. Затем в условиях операционной его имплантируют пациенту. Прошедшая операция — это мультидисциплинарное событие, в котором участвовали две бригады врачей, анестезиолог и медсестра. Я очень признателен нашему руководству за то, что нам помогли освоить такую операцию: ситуация в больнице благоприятствует развитию.