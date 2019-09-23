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В Рязани на одном из маршрутов работал нелегальный перевозчик

С 17 сентября в Рязани прекращено осуществление перевозок по маршруту №31М2 «ул. Новоселов, 60 – пос. Дягилево (ул. Коняева)».

Однако, 20 сентября, управление транспорта администрации города Рязани обнаружило, что на данном маршруте работают шесть микроавтобусов.

Администрация Рязани напоминает, что осуществление деятельности в нарушение требований закона влечёт нарушение прав и законных интересов граждан. Информация о фактах нарушений лицензионных требований передана в Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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