В понедельник, 23 сентября, глава администрации города Рязани Елена Сорокина поздравила с днём рождения Почётного гражданина города Виктора Гурова.

Елена Сорокина поблагодарила Виктора Сергеевича за большой вклад в развитие науки и образования, а также за активное участие в жизни Рязани, пожелала сил, крепкого здоровья и вручила цветы.

В свою очередь, Виктор Гуров поблагодарил Елену Сорокину за поздравления и теплые слова.

Виктор Гуров родился 23 сентября 1952 года в городе Хемнитце (ГДР). Родители – военнослужащие. После демобилизации семья Виктора Сергеевича переехала на родину матери в Рязанскую область. В 1970 году он с почетной грамотой закончил Пителинскую среднюю школу. Затем поступил в Рязанский радиотехнический институт на факультет электроники. Окончил его с отличием в 1975 году.

После окончания вуза работал в г. Запрудня Московской области, затем поступил в очную аспирантуру. Научной работой в сфере аналитического приборостроения активно занимался около 30 лет, в 1985 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1995 году поступил в докторантуру. В 2000 году защитил докторскую диссертацию на кафедре физики. После защиты диссертации Виктор Сергеевич работает преподавателем на кафедре физики, пройдя все ступени преподавательской карьеры – от ассистента до доцента.

В 2003 году получил предложение возглавить вновь созданное учебно-методическое управление Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ). В октябре 2003 года был назначен проректором по учебной работе. В 2007 году был избран ректором вуза. С августа 2017 года заведующий кафедрой промышленной электроники.

Участвовал в создании прибора, который в 1985 году в рамках программы «Вега» летал на Венеру и изучал состав венерианских облаков. Также конструировал оборудование для исследования Марса и Луны, участвовал в программе по созданию аппаратуры для исследования поверхности Луны.

Решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013г. №247-I за особые заслуги и значительный вклад в развитие города Рязани Гурову Виктору Сергеевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».