Благодаря РНПК рязанские волонтёры навестили зубров и стерхов в Окском заповеднике

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», огранивала поездку волонтёров-учащихся Турлатовской школы в Окский заповедник. Сорок пять добровольцев помогли в уборке территории живописного уголка, а также узнали о жизни животных, занесённых в Красную книгу.

Юные помощники в перчатках и с мешками в руках убрали территорию. Работы оказалось немного, но к своей миссии школьники отнеслись с полной ответственностью и отдачей, собрав около десятка мешков с мусором.

Многие школьники впервые посетили заповедное место. Они увидели фильм о создании заповедника, его задачах и планах, а также посетили музей с экскурсией, где узнали об уникальных видах растений и животных.

– Я первый раз приехала в заповедник, – сказала ученица пятого класса Виолетта Святец. – И подумать не могла, что здесь настолько красиво. Скажу обязательно родителям, что нужно всем вместе приехать сюда ещё раз.

Вместе с сотрудниками ребята сходили в питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров и редких видов журавлей. В зубровом питомнике сейчас пополнение, а потому гостей встретила целая семья с двухмесячным детенышем. В завершении однодневной экспедиции волонтёры сфотографировались на берегу реки Пры – главной водной артерии заповедника.

– Впечатления у нас самые приятные, – сказал учитель истории и обществознания Турлатовской СОШ Сергей Костюшин. – Во время таких поездок наши дети не только отдыхают, но, что самое главное, получают знания и занимаются общественно полезным делом.

Отметим, что РНПК сотрудничает с Окским заповедником с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. За годы сотрудничества при поддержке завода провели ремонт музея заповедника и визит-центра, издали сборники научных трудов сотрудников, обновили транспортный парк, а также приобрели беспилотные летательные аппараты, позволяющие проводить охрану заповедника и мониторинг животных.

РНПК активно ведет экопросветительскую работу для школьников. С 2011 года предприятие сотрудничает с детским экологическим клубом «Хозяин Мещёры». За это время удалось провести большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков. Только в текущем году при поддержке АО «РНПК» школьники посетили Российский музей леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России. Приняли участие в научно-практической конференции «Мой исследовательский проект», объединивший 50 юных исследователей и защитников природы. В апреле провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где совместными усилиями высадили более 3,5 тысяч саженцев ели. Также совершил поездку к реке Проня, чтобы изучить местную флору и фауну. Свои наблюдения ребята направили специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета.