Банк «Открытие» предоставит администрации города Рязани кредит на 123 млн рублей

ПАО Банк «ФК Открытие» открыл не возобновляемую кредитную линию на покрытие дефицита бюджета администрации города Рязани на 123 млн рублей до 31 декабря 2020 года.

– Мы стремимся к дальнейшему укреплению долгосрочных партнерских отношений с регионом. Банк готов при необходимости, оказывать финансовую поддержку региональному бюджету и предоставлять готовые решения по созданию благоприятной среды для работы с инвесторами, способствовать развитию перспективных связей и принимать финансовое участие в реализации крупных проектов развития различных отраслей, в частности – в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве, – подчеркнул Василий Юдин, управляющий банком «Открытие» в Рязани.

Инфраструктура банка «Открытие» в Рязанской области представлена 3 офисами банка. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года банк удвоил выдачи кредитов населению и бизнесу Рязанской области. Кредитный портфель банка в Рязани составил 1 млрд рублей. В планах подразделения до конца года преодолеть отметку 1,5 млрд рублей. Банк «Открытие» в регионе сформировал профессиональную команду специалистов, а также создал базу необходимых ресурсов для развития. В планах операционного офиса банка – наращивать объём кредитования населения и бизнеса, расширять зону присутствия в регионе, а также значительно увеличить долю рынка в зарплатном обслуживании, продолжать интенсивное развитие в направлении предоставления услуг сбережения денежных средств.

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.