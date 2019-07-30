Рязанского врача обвиняют во взятке и служебном подлоге

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта медицинской части ФСИН России, обвиняемого в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый получил от курсанта Академии ФСИН 2 тысячи рублей за выдачу липового листка освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности. После этого медик внёс в медкарту курсанта ложные сведения о его болезни.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

