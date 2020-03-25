Рязанские медики показали костюмы для защиты от коронавируса

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Сотрудники скорой помощи в Рязани обеспечены специальными защитными костюмами. В них они могут выехать к больным с подозрением на коронавирус. Фотографии костюмов размещены в группе Минздрава Рязанской области в ВК.



Специальные костюмы у медков, как одноразовые, так и для неоднократного применения. Каждый имеет свои преимущества. Например, одноразовые костюмы сразу же можно утилизировать, чтобы снизить риск заражения.



Проблема в том, что не все жители Рязани сообщают диспетчеру скорой исчерпывающую информацию. Некоторые умалчивают о своём выезде за пределы региона или о контакте с потенциальным носителем коронавируса. Это создаёт дополнительный риск для медработников. В некоторых случаях, по решению эпидемиолога, их могут отправить на карантин.

