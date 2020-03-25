Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Екатерина Приведенцева
Новости Рязани

На обочинах рязанских дорог установят ограждения и светоотражатели

Вдоль дорог Рязанской области установят барьерное ограждение общей протяженностью около 8 км. Сейчас работы идут на автодорогах Рязань – Ряжск – Данков...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанские медики показали костюмы для защиты от коронавируса

Специальные костюмы у медков, как одноразовые, так и для неоднократного применения. Каждый имеет свои преимущества.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области собираются начать производство медицинских масок

В Клепиковском районе, на базе ООО «Емельянъ Савостинъ», собираются наладить производство медицинских масок.
Узнать больше
Культура

Рязанец стал голосом Муслима Магомаева в сериале Первого канала

Никита Осин – уроженец Рязани, он принимал участие в проектах «Голос» и «X-factor».
Узнать больше
Новости Рязани

МП «Детское питание» готово обеспечить едой больницы Рязани

В случае необходимости, для организации горячего питания в больницах Рязани могут привлечь ресурсы МП «Детское питание». Об этом сообщила оперативная группа по...
Узнать больше
-

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью Business FM сообщил, что банк готов оказать адресную поддержку всем категориям клиентов, пострадавших от коронавируса.

В настоящее время основной инструмент поддержки клиентов-физических лиц, предлагаемый банком – правительственная программа ипотечных каникул. В рамках этой программы заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (например, потеря работы или кормильца), могут рассчитывать на приостановку выплат на срок до полугода. Михаил Задорнов сообщил, что сейчас банк разрабатывает дополнительный инструмент, который позволит получить отсрочку по кредиту тем клиентам, которые серьезно заболели и оказались в изоляции.

Особое внимание банк намерен уделить предприятиям малого и среднего бизнеса. По мнению главы банка «Открытие», именно этот сектор российской экономики сегодня наиболее уязвим:

Определенные отрасли – гостиничный бизнес, небольшие кафе и рестораны, спорт, фитнес, который в России только-только стал популярен, — подвергнутся самому серьезному удару. Это целевая для нас аудитория, поэтому, не дожидаясь развития этих событий, мы выработали специальные меры поддержки.

По словам Михаила Задорнова, программа будет запущена в ближайшее время.

Что касается крупных предприятий, то с каждым из них, сообщил Михаил Задорнов, банк будет прорабатывать меры поддержки индивидуально:

Их ситуацию мы понимаем и можем договариваться, понимая все их потребности, весь их бизнес.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

УМВД  Рязанской области о профилактике коронавируса: на контроле 5 тысяч граждан, прибывших из-за границы

Новости Рязани
В целях профилактики распространения коронавируса на контроле у органов правопорядка находятся 5 тысяч граждан, прибывших из-за границы. Об этом 25 марта на заседании Рязанской...
Узнать больше

В Скопинском районе жильцы аварийных домов получат новое жильё

Новости Рязани
Почти 350 жителей Скопинского района, которые проживают в аварийных домах, получат новое жилье. В муниципалитете действует программа переселения граждан из...
Узнать больше

Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Новости Рязани
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью Business FM сообщил, что банк готов оказать адресную поддержку всем категориям клиентов, пострадавших от коронавируса.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Свежие данные о распространении коронавируса в Рязани

Новости Рязани
На данный момент известно о 930 жителях Рязани и области, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Узнать больше

Определены сроки весенней охоты в Рязанской области

Новости Рязани
В южных районах области охота продлится с 28 марта по 6 апреля, в северных с 4 по 13 апреля.
Узнать больше

Николай Любимов записал видеообращение к рязанцам

Видео
Тема обращения – коронавирусная инфекция. Меры, принятые для нераспространения заразы в Рязанской области, глава региона назвал беспрецедентными и эффективными.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

УМВД  Рязанской области о профилактике коронавируса: на контроле 5 тысяч граждан, прибывших из-за границы

В Скопинском районе жильцы аварийных домов получат новое жильё

Рязанские медики показали костюмы для защиты от коронавируса