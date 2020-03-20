Рязанцев предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам

В интернете появилась информация о мошенниках, которые ходят по квартирам в Рязани, где дети находятся без родителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и молодёжной политики Рязанской области.



В Сети сообщается, что мошенники могли получить доступ к школьным базам данных. В министерстве образования отметили, что утечка баз невозможна.



– Поэтому просим родителей ещё раз проговорить с детьми правила безопасного поведения в случае, если они оказались одни дома, – говорится в сообщении пресс-службы.

