Каникулы в школах Рязани и области продлили

РИА «7 новостей» информирует своих читателей о продлении школьных каникул и телефонах горячей линии по вопросам организации учебного процесса в Рязанской области.
Родители и школьники могут звонить по номеру 21-09-29 и задавать интересующие вопросы.
Официальная информация также размещена на сайте регионального Минобра.
С 6 апреля все образовательные учреждения начнут работать в дистанционном формате.
С 30 марта по 5 апреля ученики формально будут отдыхать. Однако, Дмитрий Песков отметил следующее:
— Цель предстоящей недели — минимизировать контакты, между людьми, а не прекратить процесс образования , обучения, — пояснил пресс-секретарь президента.
Исходя из огромного количества образовательных сервисов, о которых мы постоянно пишем, каждый родитель может подобрать для своего ребенка индивидуальный план на эту неделю. Берегите себя и своих детей.