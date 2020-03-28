Каникулы в школах Рязани и области продлили

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РИА «7 новостей» информирует своих читателей о продлении школьных каникул и телефонах горячей линии по вопросам организации учебного процесса в Рязанской области.

Родители и школьники могут звонить по номеру 21-09-29 и задавать интересующие вопросы.

Официальная информация также размещена на сайте регионального Минобра.

С 6 апреля все образовательные учреждения начнут работать в дистанционном формате.

С 30 марта по 5 апреля ученики формально будут отдыхать. Однако, Дмитрий Песков отметил следующее:

— Цель предстоящей недели — минимизировать контакты, между людьми, а не прекратить процесс образования , обучения, — пояснил пресс-секретарь президента.

Исходя из огромного количества образовательных сервисов, о которых мы постоянно пишем, каждый родитель может подобрать для своего ребенка индивидуальный план на эту неделю. Берегите себя и своих детей.