На карантине в оперу? Легко! Подборка бесплатных сервисов, которые вам точно пригодятся

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Уже ни для кого не новость, что с 17 по 30 марта в Рязанской области введён карантин. Школьников досрочно отпустили на каникулы, закрыли досуговые центры, спортшколы, библиотеки, отменили концерты, спектакли, фестивали. Многие вузы перешли на дистанционное обучение. Компании, в которых это возможно, разрешили сотрудникам работать из дома.

Кто-то считает такую ситуацию единственно правильной в сложившейся эпидемиологической обстановке. Кто-то называет всё происходящее необоснованной паникой. Другие молча сметают с полок магазинов туалетную бумагу и гречку, не забывая потом выложить фото этих полок в соцсети. Кто прав, покажет время. Но так или иначе, эти две недели (а мы надеемся, что ими всё и ограничится) нужно как-то жить и чем-то заниматься.

Советуем заняться чем-нибудь полезным, чтобы не было времени ежечасно мониторить соцсети и поддаваться панике. Предлагаем вам обратить внимание на подборку сервисов, которые помогут пережить карантин интересно, активно, полезно, а главное – без паники.

Век живи – век учись

Платформа Skills4u открыла полный бесплатный доступ к своим урокам до 15 апреля. Coursera открыла доступ к своим курсам для вузов и студентов. Воспользоваться бесплатным предложением можно до 31 июля. Фоксфорд тоже дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.

Музыка/опера

Венская опера начинает онлайн-трансляции своих спектаклей. 17 марта в 19 часов по европейскому времени будет показана опера «Три сестры». Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с операми из архивов. Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени, но доступны они будут еще 20 часов. Сегодня, 17 марта, можно посмотреть и послушать «Богему» с Анджелой Георгиу. 18 марта «Трубадур» запись 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Полное расписание здесь. Не бывали в Берлинской филармонии? До 31 марта предоставляется бесплатный доступ ко всем архивным концертам. Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям. Например уже сейчас можно послушать и посмотреть Трубадура с потрясающим тенором Йонасом Кауфманом Московский концертный зал «Зарядье» решил поддержать меломанов и всех, кто не представляет своей жизни без посещения концертных залов. Сегодня, 17 марта 2020 года, в первый день закрытия всех театров и концертных залов Москвы, «Зарядье» проведет онлайн трансляцию проекта «Времена года» с участием актрисы театра и кино Дарьи Мороз и пианиста, художественного руководителя фестиваля ArsLonga, Ивана Рудина. Трансляция будет проходить здесь zaryadyehall.com

Книги и лекции

Интересные лекции найдёте по ссылке. Марина Травкова «Под диваном никого — 2.0» – это три суперполезные лекции о токсичных чувствах: тревоге, гневе, вине, стыде. Учимся превращать внутренних врагов в друзей и вселять в домочадцев спокойствие и уверенность. Очень актуальная тема, когда все домочадцы долго находятся вместе – «Точка кипения. Конфликты в семье». Это лекция Людмилы Петрановской о том, как оставаться командой в любой ситуации.

И снова в тему — запись беседы с Людмилой Петрановской «Карантин без “точки кипения”» о подводных камнях, которые обнаруживаются, когда вся семья находится в одном объеме. Обсуждаем, как сводить конфликты на нет и даже во время ссор сохранять здравый рассудок.



Посмотреть вебинары и лекции бесплатно можно до следующего понедельника.

Хобби

Если вы давно хотели научиться рисовать, то сейчас — самый подходящий момент. Enterclass предлагает уроки на любой вкус и уровень.

Кино

Телеканал ТНT открывает бесплатный доступ ко всему контенту Premier. Особенно актуальны будут сериалы «Эпидемия» и «Домашний арест» Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно Кинопоиск дарит подписку в подарок до конца апреля по промокоду Pokavsedoma.

Театр

На сайте culture.ru много чудесных советских спектаклей. Старшее поколение посмотрит с ностальгией, да и молодым любителям театра тоже будет интересно. А после просмотра обязательно обсудите увиденное за чашкой чая. На сайте Onlineteatr.ru можно смотреть прямые трансляции из некоторых московских театров. Например 17 и 31 марта из театра имени Вахтангова будут транслировать потрясающий спектакль «Евгений Онегин». Правда, просмотр стоит 400 рублей, но это ведь не так дорого для большого искусства. Александринский театр 17 и 18 марта будет транслировать спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия». Спектакль можно посмотреть в официальной группе театра в социальной сети ВКонтакте.

Дети

Детский и семейный психолог Светлана Ройз пишет про то, как говорить с маленькими детьми о карантине и происходящем в мире. На её странице уже есть серия постов о том, чем заниматься с детьми дома. Детская комната Arzamas предлагает мульфильмы, книжки для малышей, видеолекции и игры. Подростки тоже найдут немало интересного. Например, подкаст Льва Ганкина о музыке и подкаст Урубамба о разных странах. Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет.

И, конечно, не забывайте про свои любимые фильмы, книги, спектакли, а самое главное – про живое общение со своими домочадцами.