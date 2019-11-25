Заключительное свидание фестиваля спектаклей о любви в Рязани состоялось на боксёрском ринге

Фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной» завершился постановкой Мытищинского театра драмы и комедии ФЭСТ «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть – рано». Спектакль по произведению Эдварда Радзинского рязанцы смогли увидеть в воскресенье, 24 ноября.

Это история об актрисе Нине, жизнь которой напоминает настоящий спектакль. Сложная судьба, неурядицы в личной жизни, неудачи в профессиональной сфере, кажется, закалили её. Она предстаёт перед зрителем сильной личностью, которую не сломили превратности судьбы. Она гордо называет себя феминисткой и, кажется, довольна своей жизнью.

Но под маской независимой железной леди скрывается ранимая душа, которая умеет страстно, пылко и преданно любить. Виной её терзаний становится экс-возлюбленный Саша. Но имеет ли здесь место быть приставка «экс»? В этом и пытаются разобраться герои произведения.

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Квартира, в которой происходит действие, представляет собой боксёрский ринг. И это не случайно, ведь взаимоотношения Нины и Саши – настоящая борьба с болезненными ударами, оскорблениями, вспышками страсти и ревности. И героиня вовсе не чувствует себя победителем в этой схватке.

Сложным предстаёт образ Нины. Погружаясь в её историю, зритель замечает, как всё, что происходит с этой женщиной, деформирует её психику. Она может показаться сумасшедшей, однако странности поведения героини можно объяснить. Она – человек, который нуждается в заботе, ласке и любви. Однако этого она так и не получает от мужчин.