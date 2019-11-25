На главную Новости Рязани Американскую норку сняли на видео в Солотче
Новости РязаниОбщество

Американскую норку сняли на видео в Солотче

В посёлке Солотча в Рязани сняли на видео американскую норку. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Норку рыбаки, среди которых был главный редактор издательства, заметили на льду замёрзшей реки в воскресенье, 24 ноября. Зверёк ел свежую рыбу. 

‡агрузка...

Журналист, снявший видео, рассказал, что это была именно американская норка. У неё белая нижняя губа, в то время как у европейской – вся оконечность мордочки. Она спокойно подходила к рыбакам и лакомилась рыбками, которые они кидали ей на лёд. 

Известно также, что норка выходила на лёд не только в воскресенье – рыбаки видели её и раньше. 

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»