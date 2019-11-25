Американскую норку сняли на видео в Солотче

В посёлке Солотча в Рязани сняли на видео американскую норку. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Норку рыбаки, среди которых был главный редактор издательства, заметили на льду замёрзшей реки в воскресенье, 24 ноября. Зверёк ел свежую рыбу.



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Журналист, снявший видео, рассказал, что это была именно американская норка. У неё белая нижняя губа, в то время как у европейской – вся оконечность мордочки. Она спокойно подходила к рыбакам и лакомилась рыбками, которые они кидали ей на лёд.



Известно также, что норка выходила на лёд не только в воскресенье – рыбаки видели её и раньше.

