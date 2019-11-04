Библиотека имени Горького устроила для рязанцев театральный марафон

В воскресенье, 3 ноября, Рязанская областная библиотека имени Горького присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств» и провела масштабное мероприятие для взрослых и детей.

В этом году «Ночь искусств» в главной библиотеке области была посвящена году театра в России. На несколько часов её залы превратились в театральные подмостки и закулисье.

Представители труппы рязанского театра «Переход» провели для гостей вечера мастер-классы и показали, как отрабатывают сценическую речь и развивают актерское мастерство. Все, кто неравнодушен к балету, смогли посетить занятие с хореографом и узнать, как готовятся к постановке балетные спектакли.

На площадке школы «Губернский бал» весь вечер звучали мелодии популярных танцев, которые посетители с лёгкостью могли изучить, а затем станцевать. Привлекла внимание гостей ещё одна площадка – мастер-класс по песочной анимации.

В этот вечер на территории Областной библиотеки имени Горького работало много выставок. Одна из них была посвящена уроженцу Рязани, известнейшему актеру театра и кино Эрасту Гарину. Экспозиция рассказывала о его годах жизни в нашем городе и ролях, принесших всероссийскую известность.

Гости вечера смогли попробовать себя в создании театрального костюма, в рисовании декораций и грима. О том, как на сцене театра кукол «оживают» игрушки, рассказали представители творческого объединения Mr. Bims.

Не обошлась театральная «Ночь искусств» в библиотеке без постановок. Студенческий театра РГРТУ представил зрителям спектакль «Ожидание Морозова», а музей интерактивных сказок «Забава» – необычную историю о спасении героиней своего жениха. Студия актерского мастерства Рязанского театра драмы провела театральную читку пьесы «8 любящих женщин».