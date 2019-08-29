Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области завоевал награды ХVIII Всемирных игр полицейских и пожарных

В Китае завершились XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных. На протяжении 10 дней соревнования проходили по 56 видам спортивных дисциплин. Российские спортсмены, среди которых был и руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин, выступали в непривычных для себя климатических условиях (на улице стояла жара выше 40 градусов), но показали достойные результаты. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.



Владимир Анатольевич уже не первый год специально подгадывает отпуск для участия в подобных соревнованиях, где непременно завоевывает награды. В этом году в копилку сборной он принес две золотые и одну бронзовую медали, играя в командах ветеранов в волейбол и пляжный волейбол. Волейболистам-пляжникам удалось взять реванш за поражение двухлетней давности в Лос-Анджелесе у давнишних соперников – бразильских полицейских. Несмотря на 40-градусную жару, финальные матчи собрали максимальное количество болельщиков. Обе российские команды ветеранов выдержали серьезную конкуренцию соперников и смогли переломить ход игры в финалах в возрастных категориях 30+ и 40+. Закончившиеся со счетом 2:1 на «больше-меньше», эти игры стали украшением турнира.



Также руководитель следственного управления достойно выступил в соревнованиях по легкой атлетике, став четвертым в беге на 800 и 1500 метров, улучшив при этом свой личный результат прошлогодних Игр.

