Про сроки сдачи ГИА и ЕГЭ в Рязани

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В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и начальник управления социализации и государственной поддержки детства регионального минобразования Надежда Куликова рассказали о том, как будет организовано дистанционное обучение.

Сроки проведения итоговой аттестации переносятся на две недели. Единый государственный экзамен начнётся 8 июня. Основной государственный экзамен для учащихся 9 классов начнётся с 9 июня. Расписание экзаменов готовится, как только его утвердят, оно будет опубликовано на сайтах министерства, образовательных организаций и в СМИ.

– Ситуация изменилась, но и в ней есть положительные стороны, – заявила Ольга Щетинкина. – Школы и педагоги освоят новые ресурсы, которые позволят в будущем более качественно проводить уроки. Сейчас нужно просто набраться терпения и научиться пониманию.