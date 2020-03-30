Как будет проходить дистанционное обучение в Рязанской области

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В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и начальник управления социализации и государственной поддержки детства регионального минобразования Надежда Куликова рассказали о том, как будет организовано дистанционное обучение.

6 апреля с 8.30 до 11.00 педагоги должны будут внести задания в соответствующие разделы. Классные руководители сообщат ученикам доступ к порталам. Для разных классов платформы могут быть различны. С 12.00 школьники могут подключиться к ресурсу. Вся информация по каждому предмету будет дублироваться в электронном дневнике.

А уже с 7 апреля учащиеся смогут посещать удаленные занятия с 8.30 утра. Задания будут доступны в любое время. К ним можно приступить даже вечером, когда родители вернутся с работы или закончат свои дела на компьютере.

Ольга Щетинкина подчеркнула, что вся страна переходит на эту систему впервые, технические сложности не исключены. Но при возникновении любых вопросов сначала стоит обратиться к педагогу, а потом, если он не помог, можно звонить на горячую линию (4912) 210929.

Если технические возможности не позволяют выйти в интернет, педагоги направят информацию через любые другие средства связи. В исключительных случаях будут разработаны индивидуальные планы обучения.

Валерий Стройков сообщил, что платформа, на которой будет осуществляться дистанционное обучение, самая актуальная и самая подготовленная в мире. Её функционал не вызывает сомнений. Но в любом случае нужно отнестись с пониманием, так как такая работа проводится впервые без апробации. Каналы связи будут испытывать максимальную нагрузку. Но со всеми операторами уже отработано увеличение отказоустойчивости и бесперебойности.

Подключаться можно будет с телефона, планшета, компьютера. Задания можно сохранить на своём устройстве и далее работать оффлайн.

Осуществляться дистанционное обучение будет бесплатно.