Всё, что вы хотели знать о дистанционном обучении

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До 5 апреля продлены каникулы во всех школах и учреждениях дополнительного образования Рязанской области. С 6 апреля впервые в России все образовательные организации страны переходят на дистанционное обучение. Дистанционное обучение вводится до особого распоряжения в зависимости от эпидситуации в стране и в регионе

В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и начальник управления социализации и государственной поддержки детства регионального минобразования Надежда Куликова рассказали о том, как будет организовано дистанционное обучение.

Ольга Щетинкина отметила, что дистанционное обучение – мера вынужденная, но необходимая. За время каникул были подготовлены цифровые платформы, организовано обучение педагогов, были изучены все ресурсы, позволяющие обеспечить обучение в дистанционном режиме. Свою модель дистанционного обучения каждая организация выбирает самостоятельно.

Как сообщила министр образования, все школы уже определились с платформами. Наиболее распространённая – электронный дневник и журнал. О том, какой ресурс выбрали именно в вашей школе, педагоги сообщат вам до 6 апреля.

6 апреля с 8.30 до 11.00 педагоги должны будут внести задания в соответствующие разделы. Классные руководители сообщат ученикам доступ к порталам. Для разных классов платформы могут быть различны. С 12.00 школьники могут подключиться к ресурсу. Вся информация по каждому предмету будет дублироваться в электронном дневнике.

А уже с 7 апреля учащиеся смогут посещать удаленные занятия с 8.30 утра. Задания будут доступны в любое время. К ним можно приступить даже вечером, когда родители вернутся с работы или закончат свои дела на компьютере.

Ольга Щетинкина подчеркнула, что вся страна переходит на эту систему впервые, технические сложности не исключены. Но при возникновении любых вопросов сначала стоит обратиться к педагогу, а потом, если он не помог, можно звонить на горячую линию (4912) 210929.

Если технические возможности не позволяют выйти в интернет, педагоги направят информацию через любые другие средства связи. В исключительных случаях будут разработаны индивидуальные планы обучения.

Валерий Стройков сообщил, что платформа, на которой будет осуществляться дистанционное обучение, самая актуальная и самая подготовленная в мире. Её функционал не вызывает сомнений. Но в любом случае нужно отнестись с пониманием, так как такая работа проводится впервые без апробации. Каналы связи будут испытывать максимальную нагрузку. Но со всеми операторами уже отработано увеличение отказоустойчивости и бесперебойности.

Подключаться можно будет с телефона, планшета, компьютера. Задания можно сохранить на своём устройстве и далее работать оффлайн.

Осуществляться дистанционное обучение будет бесплатно.

Если двое детей

У многих в семье не один школьник. А компьютер или планшет — один. Что делать в таких ситуациях? На онлайн-собрании ответили и на этот вопрос. Родителям необходимо составить график самостоятельно, ведь задания необязательно выполнять в режиме онлайн.

Нужен режим дня

О важности режима дня рассказала Екатерина Мухина.

– Я рада, что появилась возможность полноценно общаться родителям и детям. Ведь по статистике на такое общение обычно уходит 15-20 минут в сутки. Взрослые ответственны за детей, которые берут с нас пример. Стоит понимать, что сейчас не каникулы и выходные, а период борьбы со страшным вирусом. Несмотря на призывы остаться дома, сегодня можно наблюдать гуляющих детей и взрослых. А это совершенно недопустимо, — заявила уполномоченный по правам ребёнка.

Екатерина Мухина отметила, что взрослые обязательно должны позаботиться о занятиях для детей. Это может быть и кулинария, и шитьё, например, актуальных сегодня масок, и генеральная уборка дома и двора, и настольные игры, и совместный просмотр фильмов, и самое главное – общение! Детям это нужно!

Чем заниматься на карантине

Ещё несколько идей для совместных занятий предложила Надежда Куликова. Она посоветовала перевести эти дни из статуса ничегонеделания в статус саморазвития.
– Поменьше смотрите новости, сведите к минимуму разговоры о пандемии при детях и главное – обеспечивайте своего ребёнка витамином роста – не менее 8 объятий в день! – заявила она.

Надежда Куликова посоветовала не расслабляться, соблюдать режим, близкий к школьному, не сидеть у телевизора по ночам, заниматься не более 40 минут, не проводить за компьютером более 30 минут, находить время на активные паузы и подвижные игры.

Интересным и полезным занятием для всей семьи может стать участие в конкурсах «Пишем о Есенине дома», «Читаем Есенина дома» и «Пусть в каждом доме звучит Победа». С положениями можно ознакомиться на сайте министерства образования и молодёжной политики региона.

Про ВПР

Родителей учащихся 4, 7 и 8 классов беспокоит порядок сдачи ВПР. Ольга Щетинкина рассказала, что ВПР пройдут только после выхода на очное обучение, каждая школа определит время самостоятельно для 4 и 7 классов. Для 8 классов определены сроки с 14 апреля по 14 мая. Но всё будет зависеть от ситуации.

Про ГИА и ЕГЭ

Сроки проведения итоговой аттестации переносятся на две недели. Единый государственный экзамен начнётся 8 июня. Основной государственный экзамен для учащихся 9 классов начнётся с 9 июня. Расписание экзаменов готовится, как только его утвердят, оно будет опубликовано на сайтах министерства, образовательных организаций и в СМИ.

– Ситуация изменилась, но и в ней есть положительные стороны, – заявила Ольга Щетинкина. – Школы и педагоги освоят новые ресурсы, которые позволят в будущем более качественно проводить уроки. Сейчас нужно просто набраться терпения и научиться пониманию.

Мы обязательно преодолеем все сложности. Дорогу осилит идущий!

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