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Предпринимателя из Касимова наказали после проверки Россельхознадзора

В начале сентября Касимовским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям при проведении внеплановой выездной проверки индивидуального предпринимателя в Касимове с целью контроля исполнения обязательных требований законодательства в области ветеринарии, направленных на недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и возбудителя высокопатогенного гриппа птиц, выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Об этом сообщает сайт ведомства. 

В хранении в торговой точке индивидуального предпринимателя находилась продукция животного происхождения: окорочок с кожей из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный, производства АО «Приосколье», в количестве 6,6 кг, дата выработки 15.08.2019 г.

Ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство ф. № 2, ветеринарная справка ф. № 4), характеризующие территориальное и видовое происхождение указанной продукции, ее ветеринарно-санитарное состояние, а также эпизоотическое благополучие территории происхождения данной продукции, отсутствовали.

По факту выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, выдано предписание об утилизации просроченной продукции, вынесено постановление на сумму три тысячи рублей. 

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