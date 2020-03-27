Полицейские установили рязанца, нарушившего режим самоизоляции после поездки в Италию

-

Сотрудники полиции установили личность жителя Рязани, нарушившего режим самоизоляции. После возвращения из Италии 31-летний мужчина не только посещал людные места, но и выкладывал видео об этом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Из Италии рязанец вернулся 22 марта. После этого он встал на учёт в Роспотребнадзоре и получил необходимые инструкции. Однако 25 марта вышел в город и разместил в интернете видео со своими передвижениями. В том числе, мужчина заходил и в магазины.



Сейчас компетентные органы решают вопрос о привлечении рязанца к ответственности.

