Полицейские установили рязанца, нарушившего режим самоизоляции после поездки в Италию

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Сотрудники полиции установили личность жителя Рязани, нарушившего режим самоизоляции. После возвращения из Италии 31-летний мужчина не только посещал людные места, но и выкладывал видео об этом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Из Италии рязанец вернулся 22 марта. После этого он встал на учёт в Роспотребнадзоре и получил необходимые инструкции. Однако 25 марта вышел в город и разместил в интернете видео со своими передвижениями. В том числе, мужчина заходил и в магазины. 

Сейчас компетентные органы решают вопрос о привлечении рязанца к ответственности.

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