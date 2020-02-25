Под Рязанью мужчина едва не задушил ревнивую супругу

В посёлке Искра Рязанского района сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Правоохранителей вызвали в дом к супругам. Перед этим 42-летний мужчина и его 34-летняя жена были в гостях. Там они употребляли спиртное. В какой-то момент мужчина стал оказывать внимание другим девушкам в компании, что не понравилось его супруге. Уже дома произошла ссора. В ходе неё мужчина схватил женщину за горло и пригрозил задушить. Проснувшийся сын-подросток отвлёк отца, его мать, вырвавшись, поспешила обратиться в полицию.



На дебошира завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

