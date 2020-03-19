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Оперативный штаб по недопущению коронавируса обратился к рязанцам

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона обратился к рязанцам. Текст размещён на сайте правительства Рязанской области. 

Авторы обращения напомнили, что волонтёры РязГМУ в ближайшие дни проведут в Рязани поквартирный обход. Они посетят граждан, которые приехали из-за границы после 1 марта. Ординаторы и студенты старших курсов проверяют наличие у рязанцев признаков заболевания. 

В городе есть люди из группы риска, которые проживают не по прописке. Их просят сообщить о своём местонахождении по телефонам: 44-02-51 или 28-30-57. Звонить можно с 9 до 22 часов. При этом необходимо оставаться дома.

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