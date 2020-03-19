В Рязани на коронавирус проверяют 260 человек

В Рязани работает оперативная рабочая группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По данным на 8.30 случаев заболевания в Рязанской области не выявлено. В настоящее время известно о 328 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 260 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. 68 человек обследованы и здоровы.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.