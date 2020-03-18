В Рязани волонтёры будут ходить по квартирам для выявления коронавируса

В Рязанской области пройдут волонтерские рейды. 18 марта с 19.00 до 22.00 и 19 марта с 9.00 до 22.00 студенты-медики будут ходить по квартирам граждан, прибывших из-за рубежа в период с 1 марта по настоящее время. Они будут выявлять признаки коронавируса.

В этой работе примут участие 213 волонтёров, из которых 191 – ординаторы, 12 – студенты старших курсов. У волонтёров при себе должен быть паспорт, студенческий билет или книжка ординатора.

Чтобы избежать случаев мошенничества, обходы будут проводиться под контролем регионального управления МВД России. Удостовериться в том, что участники рейда действительно волонтеры, граждане смогут, позвонив по следующим телефонам:

– ОМВД России по Советскому району г. Рязани — 28-29-01.

– ОМВД России по Октябрьскому району г. Рязани – 21-02-72.

– ОМВД России по Московскому району г. Рязани – 33-01-72.

– ОМВД России по Железнодорожному району г. Рязани – 29-94-18.

Оперативный штаб Правительства региона обращается ко всем гражданам с просьбой отнестись с пониманием и ответственностью к проводимым мероприятиям и честно ответить на вопросы предложенной анкеты.