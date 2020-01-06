«Новогодние праздники в Лесопарке»: Рязань продолжает встречать гостей

В рамках работы Новогодней деревни в Лесопарке, продолжает свою работу Резиденция Дедушки Мороза и Снегурочки. Главные герои встретились не только с рязанцами, но и с гостями города. Дедушке Морозу и Снегурочке ребята рассказали стихотворения, спели песни о новогодних чудесах, а также танцевали народные танцы. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.



В течение недели в Лесопарке для ребят и их родителей проходили различные мастер-классы, организованные МАУК «Лесопарк». Дети создавали поделки из бумаги, ниток и фетра.



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Также под руководством мастериц из АНО «Союз многодетных семей» была организована серия мастер-классов для гостей Новогодней деревни. Ребята создали игрушки, которые теперь украшают рождественские ели Лесопарка.



С 29 декабря по 5 января в Лесопарке для гостей работала детская анимационная программа. Ребята смогли познакомиться с Зимушкой-зимой, Снежком, Лесными жителями и волшебными Снеговиками. Дети играли в забавные уличные игры, танцевали под зажигательную музыку и познакомились с новыми друзьями.



В течение всей праздничной недели каждый вечер в Лесопарке проходила «ДЕТскотека», в рамках которой малыши искали путь к Дедушке Морозу и Снегурочке под песни из любимых мультфильмов. Также с ребятами зажигал на сцене Дед Мороз-брейкдансер.



2 января в Лесопарке рязанцы и гости города познакомились с Рязанским Косопузом — мастером на все руки. Герой Новогодней Столицы 2020 устроил настоящие состязания для малышей и их родителей. Участники мероприятия не только узнали новые факты о жизни Рязанского Косопуза, но и водили хороводы вокруг елки, задорно танцевали и зарядились отличным настроением.



3 января прошел фестиваль забавных игр «Новогодние каникулы». Организаторы подготовили для участников 6 различных станций, прохождение которых требовало не только физической сноровки, но и креативного подхода. Все команды справились с заданиями и показали достойные результаты. В завершение состоялось торжественное награждение участников фестиваля.



4 января в рамках работы Новогодней деревни гости приняли участие в караоке-баттле «Старые песни о Новом». Участниками стали не только солисты, но и творческие коллективы, которые исполнили новогодние хиты со сцены Лесопарка. Гости Новогодней деревни получили отличное настроение, вспомнили веселые песни и танцевали с любимыми героями и получили памятные подарки.



5 января прошел мини-фестиваль «Рязанский валенок», который в этом году объединил дружины из Рязанской и Московской областей. За главный приз сразились 16 дружин, победителем стала дружина «Рязань крепеж». Среди гостей и болельщиков в состязании «Слетающий валенок» первое место занял Дмитрий Колесников.



Напоминаем, что в Лесопарке в Резиденции Дедушки Мороза и Снегурочки работает выставка художественных работ «Новый год», которую подготовили ученики рязанских школ.

