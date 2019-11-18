В понедельник, 18 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов приехал в Скопинский район. Первой точкой его рабочей поездки стало село Успенское. Об этом глава региона рассказал у себя в соцсетях.



– Виктор Можаев и другие скопинцы писали о местном Доме культуры. Капитальный ремонт здания выполнен, но территория вокруг не благоустроена, – написал Любимов. – Почему так вышло и когда будет исправлено – обсудим с главой администрации района Александром Боковым.



Напомним, ранее губернатор обратился к жителям района с просьбой сообщать о проблемах, а также о положительных моментах.

