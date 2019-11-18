Рязанцев приглашают поучаствовать в шоу на НТВ

Телекомпания НТВ объявила о новом кастинге программы «Ты супер! 60+». В этом проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры.

Кастинг на участие в проекте будет проводиться удалённо. Сам конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берёт на себя телеканал НТВ.

Подать заявку на участие можно до 25 декабря. Все подробности можно узнать на странице конкурса на сайте www.ntv.ru