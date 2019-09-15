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Николай Любимов: Лес – одно из главных природных богатств Рязанской области

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём работников леса.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Рязанской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Лес – одно из главных природных богатств Рязанской области. Грамотное его использование, сбережение и восстановление – задача крайне важная. Это работа, нацеленная на будущее, будущее наших детей и внуков. 

Охраной и воспроизводством лесных ресурсов региона занимаются сотрудники 19 лесничеств, регионального ГБУ «Пожлес», арендаторы. С помощью современной техники ведутся работы по очистке, улучшению сортового состава, созданию условий для правильного роста леса. С целью предотвращения пожаров проводится наземное и авиапатрулирование. 

В настоящее время принята федеральная программа «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Это значит, что защита наших лесных богатств становится приоритетом государственной политики. И реализуют эти приоритеты в Рязанской области настоящие мастера своего дела, неравнодушные и профессиональные люди, которые знают и любят лес. 

От всей души желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, благополучия, энергии и оптимизма!

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